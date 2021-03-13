Голкипер «Спартака» Максименко прокомментировал победу над «Динамо»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко после победы над «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ рассказал о своей игре и о концовке встречи.
«Сложно сказать, какая схема надёжнее. В этой игре, на таких полях главное – самоотдача и характер. Схема уже уходит на второй план. Не разговаривали с Масловым насчёт автогола. С кем не бывает, случается. Не бывает неберущихся мячей. Надо посмотреть пропущенный гол. Думаю, можно было сыграть и лучше. Чувствовал уверенность от ребят, всей команды, скамейки. Мы готовы были к навалу в конце, играли по счёту. Ничего такого», — сказал Максименко после игры.
«Спартак» после этой победы набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» с 36 очками — на пятом месте.
«Вот теперь „Спартак“ похож на претендента на Лигу чемпионов!» Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров поделился впечатлениями от дерби специально для нашего телеграм-канала.
- 13 марта 2021
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