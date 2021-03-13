«Мы — лучшая команда». Азмун опубликовал фото с матча «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу в матче с «Ахматом» (4:0).

«Мы — лучшая команда», — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме».

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.



На 59-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Защитник получил пас в центре поля, рванул в свободную зону и из-за пределов штрафной уложил мяч в дальнюю девятку — без шансов для Шелии. Спустя шесть минут судья усмотрел фол в штрафной «Ахмата», и Сердар Азмун реализовал пенальти.



Третий мяч «Зенита» забил Артём Дзюба. Оздоев с левого края вырезал передачу в штрафную, Шелия ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Дзюба спокойно поразил пустые ворота. На 80-й минуте Андрей Мостовой забил четвёртый гол. Питерцы отбились после углового и убежали в быструю атаку, Сутормин дошёл до штрафной и отдал пас на Мостового, который на паузе убрал Мелкадзе и уложил мяч в дальний угол ворот.