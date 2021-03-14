Жезус воспользовался ошибкой защиты «Фулхэма» и хладнокровно реализовал выход один на один

На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне проходит заключительный матч субботней программы 28-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Идёт 60-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



На 56-й минуте капитан «дачников» Йоаким Андерсен при попытке вынести мяч подальше от своей штрафной угодил в нападающего своей команды Ивана Кавалейру, после чего мяч отскочил к Габриэлю Жезусу, который вышел один на один, обыграл Ареола и отправил мяч уже в пустые ворота.

Видео гола Габриэла Жезуса

Это седьмой гол 23-летнего бразильца в нынешнем сезоне АПЛ.



Лондонский «Фулхэм» в 28 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион». «Манчестер Сити» (68) — на первом месте.