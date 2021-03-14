Видеообзор матча «Динамо» — «Спартак»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.
На 18-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Лесовой получил пас в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, а Маслов вогнал мяч в сетку. Судья сигнализировал об офсайде, однако гол был засчитан после вмешательства VAR. Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сравнял счёт. На 30-й минуте Соболев здорово развернулся в борьбе с Евгеньевым и вырезал перевод в свободную зону, Мозес принял мяч в штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол.
Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти. На 62-й минуте судья усмотрел игру рукой у защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. Сергей Иванов посмотрел видеоповтор и указал на «точку». Соболев с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот.
«Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.
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