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«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и на 17 очков оторвался от ближайшего преследователя

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и на 17 очков оторвался от ближайшего преследователя
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 47-й минуте — латераль «Сити» Жоау Канселу исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки на линию вратарской, где защитник «горожан» Джон Стоунс сумел всех опередить и ударом в касание переправил мяч в сетку.

Видео гола Джона Стоунса

На 56-й минуте нападающий гостей Габриэль Жезус подкараулил ошибку защиты «дачников», вышел один на один, обыграл Альфонса Ареола и отправил мяч уже в пустые ворота.

Видео гола Габриэла Жезуса

На 59-й минуте защитник хозяев Олуватосин Адарабиойо нарушил правила на краю своей штрафной, свалив вингера «Сити» Феррана Торреса. Пенальти пошёл исполнять Серхио Агуэро и уверенным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот.

Видео реализованного пенальти Серхио Агуэро

«Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 71 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая идущего на втором месте «Манчестер Юнайтед» на 17 очков (однако у «МЮ» два матча в запасе). «Фулхэм» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
13 марта 2021, суббота. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунс – 47'   0:2 Жезус – 56'   0:3 Агуэро – 60' (пен)
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