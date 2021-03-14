Невероятный гол в дальнюю девятку — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Бёрнли»

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 13-й минуте матча — полузащитник «Бёрнли» Дуайт Макнил забежал по флангу и вырезал подачу в штрафную, мяч от защитника хозяев Майкла Кина отскочил к нападающему гостей Крису Вуду, который пробил аккуратно в угол.
На 24-й минуте всё тот же Дуайт Макнил получил мяч перед штрафной, обыграл защитника и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку, не оставив шансов вратарю «ирисок» Джордану Пикфорду.
Окончательный счёт был установлен на 32-й минуте — полузащитник Том Дэвис забежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую, Доминик Калверт-Льюин высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота «Бёрнли».
Видеообзор матча «Эвертон» — «Бёрнли»
Это второе поражение подряд «Эвертона» в матчах АПЛ. Во встрече предыдущего тура «ириски» уступили «Челси» (0:2).
«Эвертон» в 28 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бордовые (33) — на 15-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
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