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Саморано: Лукаку играет на уровне Левандовски и Холанда

Саморано: Лукаку играет на уровне Левандовски и Холанда
Футбол / Италия 0
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Бывший игрок «Интера» Иван Саморано высказался об уровне игры форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Бельгиец с 18-ю голами находится на втором месте в списке бомбардиров Серии А.

«Лукаку меня не удивляет. Он один из лучших в мире. Если говорить о чистых нападающих, только Левандовски и Холанд находятся на его уровне.

Алексис Санчес наконец-то достиг своей лучшей формы. Если он в порядке, его уже не остановить. Жалко, что он всего лишь альтернатива Лукаку и Лаутаро Мартинесу, а не первый выбор. Но всё равно мне сложно назвать другую европейскую команду с тремя такими сильными нападающими. Даже «Барселона», «Реал» или «Ювентус» не могут сравниться с «Интером». Как бывший нападающий, я бы хотел, чтобы все трое играли вместе, но это зависит от матча и от соперника», — приводит слова Саморано Gazzetta dello Sport.

Также Саморано высказал своё отношение к главному тренеру «Интера» Антонио Конте: «Мне нужен не тренер-болельщик команды, а профессионал: тот, кто сможет выжать максимум из своего состава. Антонио абсолютный трудоголик. Много ли он выигрывал в «Ювентусе» и является ли он их символом, мне всё равно. Его миссия — вернуть скудетто в Милан».

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