Предполагаемая любовница Мамаева опубликовала открытое заявление

Испанка Ирен Гарсия Морено, которую подозревают в связи с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, опубликовала открытое заявление, обратившись к жителям России.

«Я не хочу и не собираюсь вступать в какие-либо споры или медиа-шоу с кем-либо, а тем более с людьми, которые не разделяют ценности, с которыми я была воспитана. Это прискорбное зрелище вызывает у меня лишь отторжение и смущение. Я отказываюсь думать, что такое поведение и способ финансирования роскошной жизни, основанной на ложных слезах и дешёвом театре, представляют даже ничтожный процент прекрасной страны и замечательных людей, составляющих страну с населением почти 150 миллионов человек, как у России. Я распоряжаюсь своей жизнью сама.

Я не могу выразить масштабы отвращения, которое вызывает у меня сам факт того, что моё имя связано с этой оскорбительной полемикой. У меня нет и не будет ничего другого для вас, чтобы прокомментировать это», — гласит текст Морено, опубликованный в «инстаграм»-сториз.

Напомним, что ранее, она же опубликовала в своём «инстаграме» фотографию положительного теста на беременность, добавив стикер, посвящённый Международному женскому дню, который праздновался 8 марта. Уже на следующий день жена Мамаева – Алана объявила о разводе с футболистом.