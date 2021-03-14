Червиченко: «Ростов» убивают в этом сезоне. Лапочкина и Сиденкова – на детектор лжи

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу судей на матчах «Ростова» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Поймите, «Ростов» планомерно убивают в этом сезоне. Команда пишет различные жалобы, а какой в этом смысл? Им отвечают: «Да, судья допустил ошибку. Это футбол, мы ничего сделать не можем». Это, конечно, великолепная версия. У людей сначала воруют три очка, потом ещё три… Негодяя дисквалифицируют, затем он выходит и продолжает убивать команду. Лапочкина и Сиденкова надо пригласить на детектор лжи. По результатам этой беседы либо открывать уголовное дело, либо просто выгонять. Вспомните историю с Еськовым! Прошло время и на том же детекторе выяснилось, что он убивал «Ростов» в матче с «Уфой»!!! И вот опять! Давайте размышлять: человек, который отменяет стопроцентный гол, кто это? Моё мнение: либо коррупционер, либо дурак. Если дурак — ему нечего делать в футболе. Если коррупционер — надо посадить. Других вариантов, мне кажется, быть не может!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.