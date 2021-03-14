Победа «Спартака» над «Динамо», возвращение Панарина в НХЛ. Главное к утру

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в Премьер-лиге, а российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей в первом матче после возвращения в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ.

2. «Рейнджерс» всухую обыграли «Бостон», у Бучневича — 1+1, Панарин отдал передачу.

3. Тириль Экхофф досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус».

4. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и на 17 очков оторвался от ближайшего преследователя.

5. Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории.

6. Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер.

7. В «Спартаке» сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона.

8. «Вашингтон» победил «Филадельфию» благодаря голу Овечкина и ассисту Кузнецова.

9. «Бруклин» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена, «Милуоки» победил «Вашингтон».

10. Главный бой UFC Vegas 21 признан несостоявшимся из-за тычка Эдвардса в глаз Мухаммада.

11. В НБА покорен рекорд по точным трёхочковым за одну четверть.

12. Дубль Бензема принёс «Реалу» волевую победу над «Эльче».