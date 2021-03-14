Победа «Спартака» над «Динамо», возвращение Панарина в НХЛ. Главное к утру

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в Премьер-лиге, а российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей в первом матче после возвращения в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ.
2. «Рейнджерс» всухую обыграли «Бостон», у Бучневича — 1+1, Панарин отдал передачу.
3. Тириль Экхофф досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус».
4. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и на 17 очков оторвался от ближайшего преследователя.
5. Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории.
6. Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер.
7. В «Спартаке» сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона.
8. «Вашингтон» победил «Филадельфию» благодаря голу Овечкина и ассисту Кузнецова.
9. «Бруклин» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена, «Милуоки» победил «Вашингтон».
10. Главный бой UFC Vegas 21 признан несостоявшимся из-за тычка Эдвардса в глаз Мухаммада.
11. В НБА покорен рекорд по точным трёхочковым за одну четверть.
12. Дубль Бензема принёс «Реалу» волевую победу над «Эльче».
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