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Караваев: второй тайм матча с «Ахматом» сложился по сценарию «Зенита»

Караваев: второй тайм матча с «Ахматом» сложился по сценарию «Зенита»
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:0).

«Конечно, приятно забить, но самое главное — это три очка. У нас были тяжёлые последние матчи и было важно выиграть. У всех команд бывают спады, но в коллективе всё было хорошо. На эту встречу вышли с полной самоотдачей, выложились и выиграли.

В первом тайме соперник здорово действовал в обороне, они играли в пять защитников. В перерыве тренеры подсказали, как правильно действовать в такой ситуации, и мы чуть изменили свою игру. Поэтому второй тайм сложился по нашему сценарию, забили четыре гола и выиграли.

Что касается гола, бил осознанно, потому что была свободная зона. Ворвался в неё и забил. Помог команде победить — это самое важное. Да, гол получился красивым, но остальные голы были не менее красивыми», — сказал Караваев в интервью пресс-службе «Зенита».

Невероятный гол Караваева — в видеообзоре матча «Зенит» — «Ахмат»
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