Симеоне: за спиной «Атлетико» два монстра, которые не намерены проигрывать до конца сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 27-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (0:0).
«Нам не хватило эффективности и напористости. Второй тайм получился неплохим, мы могли выиграть, но остались с одним очком. Мне понравилась игра «Атлетико», особенно во втором тайме. Вратарь «Хетафе» был прекрасен, и мы не смогли забить. Для меня это не шаг назад. Наоборот, мы движемся вперёд. Ничья и победа — это всегда положительные результаты, мы можем добавлять. Исход этой встречи не был неожиданностью. У нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать, поэтому не выиграли.
Давление — это нормально. Мы были первыми в таблице большую часть сезона, осталось не так много матчей. У «Барселоны» были проблемы в Париже, у клуба новый президент, но и каталонцы, и «Реал» двигаются вперёд. А мы продолжаем нашу маленькую работу по-своему. За спиной «Атлетико» два монстра, которые метят на наше место. Когда команда играет хорошо, мы должны сохранять спокойствие. Конечно, очевидно, что «Реал» и «Барселона» не собираются проигрывать до конца сезона. Мы просто будем идти по своему пути», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
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