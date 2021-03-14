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Защитник «Ливерпуля» Уильямс рассказал о напугавшем его сообщении от Клоппа

Защитник «Ливерпуля» Уильямс рассказал о напугавшем его сообщении от Клоппа
Футбол / Англия 0
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Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс рассказал о самых активных одноклубниках в командном чате, а также о том, как его напугал Юрген Клопп.

«В командном чате в WhatsApp самые активные – Хендерсон и, может быть, Ван Дейк. Вирджил не играет, поэтому перед каждой игрой он желает всем ребятам удачи и тому подобное. А Хендерсон как капитан всегда отвечает первым.

Недавно было одно сообщение от Клоппа: «Ты можешь прийти ко мне, пожалуйста?». Я был напуган! Но встретились мы просто для того, чтобы обсудить некоторые моменты, которые я мог бы выполнить лучше в матчах, так что волноваться было не о чем. Но я нервничал перед тем, как прийти», — рассказал Уильямс в интервью UMM.

20-летний игрок – воспитанник «Ливерпуля». В этом сезоне он дебютировал за основную команду, и уже провёл 13 игр.

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