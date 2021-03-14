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Куман хотел бы видеть в «Барселоне» Лукаку, а не Холанда

Куман хотел бы видеть в «Барселоне» Лукаку, а не Холанда
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хочет видеть в команде нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Франсеск Агиляр на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, нидерландский специалист предпочёл бы трансфер бельгийского футболиста переходу форварда дортмундской «Борусии» Эрлинга Холанда. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити, Мартина Брайтвайта, Жуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, чтобы купить норвежца. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в свою очередь настаивает на приобретении Холанда.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Лукаку в сезоне-2020/2021 сыграл за «Интер» в 25 матчах Серии А, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

«Барселона» готова продать Гризманна, Коутиньо и ещё четырёх игроков ради покупки Холанда
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