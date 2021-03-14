Саша Калайджич: мечтаю, чтобы «Ливерпуль» пришёл и забрал меня

Нападающий «Штутгарта» австриец Саша Калайджич признался, что болеет за «Ливерпуль» и хотел бы перейти в стан «красных».
«Мечтаю, что за мной придёт «Ливерпуль» и заберёт меня. Я чувствую себя в «Штутгарте» как дома, но, если бы это случилось, это будет действительно трудное решение, потому что мне очень нравится «Ливерпуль». Этот клуб для меня особенный. Когда я был ребёнком, я видел финал Лиги чемпионов в 2005 году, когда «Ливерпуль» совершил камбэк против «Милана» и одержал победу. Это захватило меня.
В последний раз, когда я с братом ходил на матч «Ливерпуля», я подготовился: купил себе шарф, майку, кепку и кружку», — приводит слова Каладжича Bild.
Калайджич в этом сезоне забил 12 голов в 23 матчах Бундеслиги. Он единственный в первой десятке бомбардиров чемпионата Германии, кто все свои голы забил с игры.
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