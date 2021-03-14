Томас Мюллер: «Бавария» могла забить «Вердеру» больше. Победа совершенно заслуженная
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (3:1).
«Мы ставили перед собой задачу победить — нам это удалось. Для нас это следующий этап. Мы довольны, в том числе и тем, как мы одержали эту победу. Само собой, «Бавария» должна продолжать в том же духе. Благодаря нашему упорству и вариативности, мы заслужили эту победу. Начиная с десятой минуты мы выглядели свежее, стали активнее. Во втором тайме мы контролировали игру и постоянно создавали опасные моменты. Мы определённо могли забить больше. Поэтому победа совершенно заслуженная, хотя мы и пропустили один гол. Но это приемлемо», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».
«Бавария» победила в гостях «Вердер» и увеличила отрыв от «Лейпцига» до пяти очков
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