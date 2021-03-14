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«Уфа» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 14 марта, состоится матч «Уфа» — «Рубин». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Рубин» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Рубин».

«Рубин» в 21 матче набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (14) — на 15-м месте.

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