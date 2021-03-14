Д. Коул: «Челси» нужен Холанд, чтобы бороться за титул
Бывший игрок «Челси» Джо Коул отметил, что лондонцам стоит обратить внимание на нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Челси» нужен один игрок — Холанд. Он в списке главных желаний. У «Челси» отличная команда, обладающая качественными игроками на всех позициях. Но лондонцам нужна одна магическая искра, эта «девятка», этот фокус. Холанд способен вернуть «Челси» в борьбу за титул», — приводит слова Коула BT Sport.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.
«Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (71).
Куман хотел бы видеть в «Барселоне» Лукаку, а не Холанда
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