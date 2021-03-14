На Украине сообщили о конфликте Луческу с игроком киевского «Динамо»

Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный рассказал о конфликте главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу с датским футболистом Миккелем Дуэлунном.



«Член Ассоциации футболистов Украины Миккель Дуэлунн обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с «Динамо». С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Игорю Суркису. Это было неделю назад. Среди прочих — отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю — ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунн — один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично. У нас с Игорем Михайовичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс. После этого Дуэлунн вышел на 20 минут с «Минаем», сыграл хорошо, затем попал в запас на «Вильярреал» и при невзрачной игре команды всё равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунн — точно не хуже футболистов основы.



После этой игры Миккель готовился к «Заре» со всеми. За пять минут до отправки на матч с «Зарей», когда Дуэлунн был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанёс моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде.



Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с «Динамо», над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать её, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского «Динамо», — приводит слова Печерного 1927.kiev.ua.

Мирча Луческу: просто «Вильярреал» сильнее киевского «Динамо»