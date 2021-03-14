Горецка: пропущенный гол «Баварию» сильно разозлил, хотелось сыграть на ноль

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал результат матча 25-го тура немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером» (3:1).



«Мы показали уверенную игру. В Бремене всегда непросто, в последние годы мы испытывали трудности. Соперник располагался очень глубоко, поэтому гол со стандарта пошёл нам на пользу. Мы хорошо использовали пространство при владении мячом, благодаря чему мы успешно предотвращали контратаки соперника. Пропущенный гол нас сильно разозлил, хотелось сыграть на ноль», — приводит слова Горецки пресс-служба «Баварии».



«Бавария» набрала 58 очков, увеличив отрыв от идущего вторым «Лейпцига» до пяти очков. Сегодня, 14 марта, «РБ Лейпциг» примет дома франкфуртский «Айнтрахт».

Томас Мюллер: «Бавария» могла забить «Вердеру» больше. Победа совершенно заслуженная