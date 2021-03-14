Финальный матч Кубка Англии пройдёт со зрителями

Финал Кубка Англии попал в список спортивных мероприятий, которые правительство Великобритании планирует включить в программу по возвращению зрителей на трибуны, сообщает Sky Sports.
Напомним, ограничения на посещение спортивных мероприятий действуют в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По информации источника, правительство намерено запустить программу в апреле. Финальный матч Кубка Англии, который состоится 15 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, смогут посетить до 20 тыс. зрителей.
Согласно жеребьёвке 1/4 финала Кубка Англии, «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Остальные пары: «Эвертон» — «Манчестер Сити», «Борнмут» — «Саутгемптон», «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Матчи четвертьфинала запланированы на 20 и 21 марта 2021 года.
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