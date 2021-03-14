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«Уфа» — «Рубин»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

«Уфа» — «Рубин»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

14 марта в рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» встретятся «Уфа» и казанский «Рубин».

Игра начнётся в 14:00 мск. Стартовые составы команд:

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Бегич, С. Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Ассистенты — Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург), Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Артём Чистяков, судья VAR — Станислав Васильев.

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