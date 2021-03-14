Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Паршивлюка в матче «Динамо» – «Спартак»

Футбольный судья Игорь Федотов объяснил, почему защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк не был удалён в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Если мы берём первую карточку Паршивлюку, то чем она отличается от эпизода с Айртоном? Пока ноги не оторвут или не убьют – Иванов никуда не полезет. Это и есть нормальное судейство. Иванов выравнивает игру, Айртону за симуляцию не показал, потом Паршивлюку. Судья ведёт игру очень грамотно – даёт побороться и тем и другим. Ему сказали: пока ноги не оторвут, то не смей лезть. Это то судейство, которое я хочу видеть. Оно мне понятно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.
- 14 марта 2021
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