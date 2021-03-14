Санья: мне нравилась атмосфера ненависти на лондонском дерби

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья в преддверии дерби северного Лондона вспомнил свой первый матч против «Тоттенхэма» в 2007 году. Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт сегодня в 19:30 мск.



«Для меня атмосфера дерби была в новинку, потому что во Франции нет такой ненависти, за исключением матча «ПСЖ» — «Марсель», в которых я не играл. Подготовка к той игре была другой. Я это чувствовал, даже гуляя по улице — фанаты уже предвкушали матч и пели песни. Я чувствовал, что всё иначе. Помню, как ассистент Венгера Пэт Райс подошел ко мне, ударил по плечу и сказал: «Ты играешь в дерби, так что будь готов». Я подумал: «Ой, тогда хорошо!»



Даже когда я вышел на разминку, люди бросали в нас разные вещи. Можно было почувствовать ненависть, и мне это понравилось. Я насладился первой игрой на «Уайт Харт Лейн». Мы здорово играли и победили.



Для меня это всегда была одна из лучших игр года. Это другая подготовка, другой менталитет, другое отношение. В любой игре нужно играть на 100%, но в дерби вы хотите играть на 100% и для себя, и для фанатов, потому что нет ничего лучше, чем победить и видеть, как фанаты сходят с ума. К счастью, против «Тоттенхэма» я выиграл больше, чем проиграл, поэтому у меня хорошие воспоминания — и ещё я забил им классный гол», — рассказал Санья в интервью Goal.com.



Бакари Санья выступал за «Арсенал» с 2007 по 2014 год.