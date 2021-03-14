Рэмси получил очередную травму и пропустит до трёх недель

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси получил повреждение мышцы левого бедра и рискует пропустить матчи сборной Уэльса в отборочном турнире ЧМ-2022.
Накануне «Ювентус» сообщил, что Рэмси вместе с Джанлуиджи Буффоном, у которого боли в пояснице, не примут участие в сегодняшнем матче Серии А против «Кальяри». Как добавляет Goal.com, восстановление Рэмси может занять до 20 дней. В таком случае валлиец пропустит следующий матч «Ювентуса» — с «Беневенто», а также игры сборной Уэльса против Бельгии и Чехии, и товарищеский матч с Мексикой.
«У него проблемы со здоровьем, и он не может играть непрерывно, потому что вынужден делать паузу после каждых двух или трёх игр. Но он по-прежнему ценен, потому что знает, как заставить команду играть хорошо», — прокомментировал травму главный тренер «Юве» Андреа Пирло.
В этом сезоне Рэмси, перешедший в «Ювентус» из «Арсенала» в 2019 году, сыграл за итальянский клуб в 26 матчах (из них 18 в чемпионате Италии), забил два гола и отдал пять голевых передач.
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