Андрей Шевченко: приятно видеть, что «Милан» вернулся

Бывший нападающий «Милана», а ныне тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлениях миланской команды в нынешнем сезоне.
«Мальдини отлично справляется со своей работой, как и все в „Милане“. Есть хороший проект, клуб объединяется. Не сомневаюсь, что результат будет. „Милан“ должен сохранить свои амбиции. Меня не удивило выступление „Милана“ в Манчестере, как и то, что они показывают в Италии. У клуба есть хорошие шансы на выход в следующую стадию Лиги Европы. Невозможно предсказать будущее, но „Милан“ играет с высоко поднятой головой. Приятно видеть, что „Милан“ вернулся», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
«Милан» в 26 встречах набрал 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
- 14 марта 2021
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