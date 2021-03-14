Андрей Шевченко: приятно видеть, что «Милан» вернулся

Бывший нападающий «Милана», а ныне тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлениях миланской команды в нынешнем сезоне.



«Мальдини отлично справляется со своей работой, как и все в „Милане“. Есть хороший проект, клуб объединяется. Не сомневаюсь, что результат будет. „Милан“ должен сохранить свои амбиции. Меня не удивило выступление „Милана“ в Манчестере, как и то, что они показывают в Италии. У клуба есть хорошие шансы на выход в следующую стадию Лиги Европы. Невозможно предсказать будущее, но „Милан“ играет с высоко поднятой головой. Приятно видеть, что „Милан“ вернулся», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.



«Милан» в 26 встречах набрал 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

«Милан» на последних минутах вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»