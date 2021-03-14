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Семья Глейзеров не покинет «МЮ», несмотря на решение продать часть акций

Семья Глейзеров не покинет «МЮ», несмотря на решение продать часть акций
Футбол / Англия 0
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Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, не собирается покидать манкунианский клуб, несмотря на решение Аврама Глейзера продать пять миллионов обыкновенных акций класса А.

По сообщению ESPN, все члены семьи американских владельцев «МЮ» не планирует отказываться от контроля над клубом, которым они владеют с 2005 года.

В случае продажи части акций Аврама Глейзера доля акций его семьи в клубе сократится с 78% до 74,9%, а его личная доля сократится до 10,2%.

Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» не получит никаких доходов от продажи акций.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 28 матчах 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (71) — на 17 очков. У «МЮ» есть два матча в запасе.

Часть акций «Манчестер Юнайтед» выставлена на торги. Их стоимость превышает € 80 млн
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