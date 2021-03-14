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«Бавария» интересуется хавбеком «Реала»

«Бавария» интересуется хавбеком «Реала»
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Marca.

По информации источника, в услугах уругвайского хавбека заинтересована «Бавария». Прошлым летом мюнхенцы уже пытались организовать трансфер Вальверде, однако сделка не состоялась. На данный момент «Реал» не хочет расставаться с полузащитником, однако руководство «Баварии» рассчитывает переубедить мадридцев.

В нынешнем сезоне 22-летний Вальверде принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года полузащитник вызывается в национальную команду Уругвая.

«Бавария» в 25 матчах набрала 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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