«Тамбов» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Краснодар».
«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов.
Запасные: Сямук, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Аванесян, Карп, Чабанов, Герман, Климов.
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов.
Запасные: Городов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Вандерсон.
«Краснодар» в 21-м матче набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.
- 14 марта 2021
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