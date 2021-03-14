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Капитан «Брайтона» забил гол ударом головой с 12 метров в матче с «Саутгемптоном». Видео

Капитан «Брайтона» забил гол ударом головой с 12 метров в матче с «Саутгемптоном». Видео
Футбол / Англия 0

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч воскресной программы 28-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.

Счёт был открыт на 16-й минуте матча — полузащитник гостей Паскаль Гросс от угла поля исполнил навес в центр штрафной, где защитник и капитан «чаек» Льюис Данк перевисел соперника и ударом головой с 12 метров направил мяч под самую штангу.

Видео гола Льюиса Данка

Это четвёртый гол 29-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Саутгемптон» в 28 матчах набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 17-м месте. У подопечных Грэма Поттера один матч в запасе.

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