Капитан «Брайтона» забил гол ударом головой с 12 метров в матче с «Саутгемптоном». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч воскресной программы 28-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.



Счёт был открыт на 16-й минуте матча — полузащитник гостей Паскаль Гросс от угла поля исполнил навес в центр штрафной, где защитник и капитан «чаек» Льюис Данк перевисел соперника и ударом головой с 12 метров направил мяч под самую штангу.

Видео гола Льюиса Данка

Это четвёртый гол 29-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Саутгемптон» в 28 матчах набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 17-м месте. У подопечных Грэма Поттера один матч в запасе.