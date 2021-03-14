«Рубин» разгромил «Уфу» и поднялся на пятое место в РПЛ
Казанский «Рубин» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:0.
Счёт на 30-й минуте шикарным кручёным ударом из-за штрафной открыл Денис Макаров. На 42-й минуте Хвича Кварацхелия удвоил преимущество казанцев. Третий гол гости забили на 74-й минуте — Макаров и Илья Самошников разыграли «стеночку», и второй поразил ворота.
Казанский клуб 13 раз пробил по воротам и в девяти случаях попал в створ. Уфимцы нанесли 12 ударов, из них пять в створ.
«Рубин» одержал третью победу в РПЛ подряд и в онлайн-таблице поднялся на 5-е место, догнав по набранным очкам «Сочи». Южане сегодня в 19:00 мск сыграют в Москве с «Локомотивом». «Уфа» остаётся на 15-м месте в таблице.
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