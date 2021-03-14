«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция северолондонского дерби начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 марта, состоится центральный матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери —Кевин Френд.



«Шпоры» в 27 матчах набрал 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.



В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года. Голами в том матче отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн.