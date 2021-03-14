Стивен Джеррард выступил с заявлением к болельщикам «Рейнджерс» перед матчем с «Селтиком»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард выступил с заявлением к болельщикам «джерс» перед матчем 32-го тура шотландской Премьер-лиги с «Селтиком».



«Для меня большая честь быть главным тренером этого великого футбольного клуба, и с этим связана большая ответственность. Я считаю, что мы должны взять на себя коллективную ответственность за то, чтобы сохранить доброе имя этого 150-летнего учреждения, которое представляет на поле гораздо больше, чем 11 игроков.



Имея это в виду, мы должны помнить, кого мы представляем, должны помнить, кто мы такие, и должны помнить, чего этот клуб стоит. Игроки не хотели бы ничего больше, чем слышать, как болельщики поют и поддерживают нас на стадионах, слышать вас после каждого паса, каждого удара и теряться в полной эйфории, когда мяч попадает в сетку чужих ворот.



Однако, к сожалению, прямо здесь и прямо сейчас, вы не можете быть с нами на стадионах. Вы не можете следовать за нами на дерби Старой Фирмы как чемпионы — и впервые за десять лет мы можем сказать, что мы чемпионы. Это причиняет боль мне, моим помощникам и моим игрокам.



Не сомневайтесь, мы хотим, чтобы вы были с нами на стадионе «Селтик-Парк», но, к сожалению, прямо сейчас это невозможно. Лучшее место, где вы можете поддержать моих игроков и меня в это воскресенье, — это у вас дома. Мы знаем, что вы в душе будете с нами, и знаем, как много значили для вас прошлые выходные, когда мы завоевали титул. Мы знаем, что всем вам было приятно отпраздновать долгожданное чемпионство, но мы должны оставаться в безопасности и поэтому пока оставаться дома», — приводит слова Джеррарда официальный сайт «джерс».

Матч 32-го тура ШПЛ «Селтик» — «Рейнджерс» пройдёт 21 марта. Начало — в 15:00 мск.