Шакири: отсутствие болельщиков максимально остро ощущается на «Энфилде», чем где-либо ещё

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири рассказал о сложностях, с которыми столкнулся и мерсисайдский клуб, и лично он в нынешнем сезоне.



«Глаза всего мира устремлены на «Ливерпуль», и все это чувствуют. Тут всё гораздо больше. Люди со стороны говорят о футболе гораздо больше, чем где бы то ни было. Клуб настолько велик, что всегда появляются люди, говорящие о нас направо и налево. Это нормально. Это большой клуб, и мы должны иметь дело с этим. У каждой команды бывают свои взлёты и падения.



Мы и есть люди, старающиеся сохранять спокойствие. Этот человеческий аспект часто забывается, но не в клубе. Я не видел свою семью уже пять или шесть месяцев. Для меня это было непросто ещё и потому, что я очень близок к своей семье. Не могу дождаться, чтобы увидеть их снова, так что надеюсь, что скоро всё наладится.



Пандемия является лишь одним из многих осложнений, которые сделали этот сезон весьма сложным. Личная трагедия ударила по игрокам и персоналу, травмы помешали сыгранности и взаимопониманию на поле, а отсутствие болельщиков максимально остро ощущается на «Энфилде», чем где-либо ещё», — приводит слова швейцарского полузащитника Sky Sports.



В нынешнем сезоне АПЛ Шакири провёл 12 матчей, отдав две результативные передачи. «Ливерпуль» в 28 встречах набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Шакири — о спаде «Ливерпуля»: мы обычные люди, а не роботы. Это нормально