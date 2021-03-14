Шердан Шакири: почти уверен, что скоро «Ливерпуль» вернётся на победные рельсы

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири поделился сведениями о том, как в стане мерсисайдцев переживают неудачные результаты команды.



«Ливерпулю» нужно вернуться на правильный путь и вернуть уверенность в себе. Но мы — большая команда, и я почти уверен, что мы скоро вернёмся на победные рельсы.



В команде мы много говорим друг с другом, и тренер даёт нам правильные указания. Я не хочу рассказывать всем, что говорят в нашей раздевалке, но мы много всего обсуждаем между собой и знаем, что должны вернуться сильнее и дать тренеру то, что он хочет видеть от нас на поле. Мы должны оставаться позитивными.



Очень важно оставаться психически сильным, и это одна из моих сильных сторон: оставаться сосредоточенным на игре, даже когда она идёт не очень хорошо. Когда придёт ваше время, вы должны быть начеку. Я — игрок, который любит рисковать. Именно это я и пытаюсь дать нашему главному тренеру», — цитирует Шакири Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Шакири провёл 12 матчей, отдав две результативные передачи. «Ливерпуль» в 28 встречах набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.