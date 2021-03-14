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Слуцкий: «Рубин» доминировал с первой минуты в матче с «Уфой». Качественная победа

Слуцкий: «Рубин» доминировал с первой минуты в матче с «Уфой». Качественная победа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0).

«Доминировали с первой минуты. Имели несколько хороших моментов до забитого мяча: стандарты, с игры. Хорошая, уверенная и качественная победа. Мы готовились к этим 11 турам. Давайте дождёмся конца чемпионата, чтобы давать оценки.

У Йевтича есть повреждение, которое не позволило ему выйти в старте со «Спартаком», искусственное поле ему противопоказано. Грицаенко ещё пока даже не приступил к беговой работе. Костюков наигрывался нами в центральной тройке на сборах. Позиция шестого номера для него непрофильная, а вот в атаке: вингер, атакующий полузащитник — ему гораздо ближе", — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

«Рубин» разгромил «Уфу» и поднялся на пятое место в РПЛ
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