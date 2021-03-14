Рашид Рахимов прокомментировал результат матча с «Рубином»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:3).



«На самом деле много допускали простых ошибок, быстро теряли матч, первый тайм мы сыграли очень плохо. У нас новая тройка игроков в центре поля, проблемы были, но счёт был уже 0:2, поэтому я считаю, что «Рубин» был сильнее нас. Нужно успокоиться, проанализировать и потом делать выводы», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».



«Рубин» одержал третью победу в РПЛ подряд и в таблице поднялся на 5-е место, догнав по набранным очкам «Сочи». Южане сегодня в 19:00 мск сыграют в Москве с «Локомотивом». «Уфа» остаётся на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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