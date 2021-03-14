«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:15 мск

Сегодня, 14 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Гари Бесвик и Сиан Мэсси. Резервный рефери —Крейг Поусон.
Манкунианцы в 28 матчах набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 17 очков. «Молотобойцы» (48) — на 5-м месте. У подопечных Дэвида Мойеса матч в запасе.
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счётом 3:1. Встреча состоялась 5 декабря 2020 года на Олимпийской стадионе в Лондоне.
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