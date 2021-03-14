«Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Сочи» на матч 22-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.
«Сочи»: Джанаев Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Д. Пруцев, Жоаозиньо, Дуганджич.
Запасные: Н. Заболотный, Адамов, Прохин, Набиуллин, Е. Пруцев, Барсов, Варданян.
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