«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на центральный матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на центральный матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луис, Габриэль, Седрик, Сака, Джака, Парти, Эдегор, Смит, Ляказетт.
Запасные: Райан, Чемберс, Холдинг, Бельерин, Эльнени, Себальос, Обамеянг, Виллиан, Пепе.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хёйбьерг, Н'Домбеле, Лукас, Сон Хын Мин, Бэйл, Кейн.
Запасные: Харт, Дэвис, Орье, Алли, Дайер, Ламела, Сиссоко, Уинкс, Винисиус Мораис.
«Шпоры» в 27 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.
В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года. Голами в том матче отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн.
- 14 марта 2021
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