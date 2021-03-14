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«Краснодар» разгромил «Тамбов» в матче 22-го тура РПЛ

«Краснодар» разгромил «Тамбов» в матче 22-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 0:4. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл французский полузащитник Реми Кабелла, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. На 68-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил Юрий Газинский. Третий гол «быков» на 75-й минуте забил Кристоффер Оллсон. А точку в матче на 88-й минуте поставил Алексей Ионов, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Краснодара».

Так, «Краснодар» в 22 матчах набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остаётся на последнем 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
0 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Кабелла – 27'   0:2 Газинский – 68'   0:3 Олссон – 75'   0:4 Ионов – 88' (пен)
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