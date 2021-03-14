«Краснодар» разгромил «Тамбов» в матче 22-го тура РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 0:4. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл французский полузащитник Реми Кабелла, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. На 68-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил Юрий Газинский. Третий гол «быков» на 75-й минуте забил Кристоффер Оллсон. А точку в матче на 88-й минуте поставил Алексей Ионов, реализовавший пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Краснодара».

Так, «Краснодар» в 22 матчах набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остаётся на последнем 16-м месте.