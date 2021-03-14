Артета: Обамеянг не вышел в старте на матч с «Тоттенхэмом» из-за нарушения дисциплины

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил причину, по которой нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг не выйдет в стартовом составе на матч 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур».



«Обамеянг должен был начать матч в стартовом составе, но у нас произошла ситуация с нарушением дисциплины, и теперь он на скамейке запасных. Мы разобрались с данным эпизодом и двигаемся дальше.



Это внутреннее дело клуба. Есть определённый процесс перед матчем, который нужно уважать, вот и всё. Я всё взвесил и принял такое решение», – цитирует Артету Sky Sports.



«Шпоры» в 27 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.



В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года.

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на центральный матч 28-го тура АПЛ