Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Кальяри»

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри (Италия). Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кальяри» — «Ювентус».
Команды объявили стартовые составы.
«Кальяри»: Краньо, Чеппители, Годин, Ругани, Нандес, Марин, Дункан, Найнгголан, Цаппа, Жоао Педро, Симеоне.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Кьеза, Кулушевски, Роналду, Мората.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистировать ему будут Мауро Вивенци и Дарио Чеккони. Резервный судья — Марко Гуида.
«Ювентус» в 25 матчах набрал 52 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (22) — на 17-м месте.
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