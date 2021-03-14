Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Кальяри»

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри (Италия). Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кальяри» — «Ювентус».

Команды объявили стартовые составы.

«Кальяри»: Краньо, Чеппители, Годин, Ругани, Нандес, Марин, Дункан, Найнгголан, Цаппа, Жоао Педро, Симеоне.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Кьеза, Кулушевски, Роналду, Мората.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистировать ему будут Мауро Вивенци и Дарио Чеккони. Резервный судья — Марко Гуида.

«Ювентус» в 25 матчах набрал 52 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (22) — на 17-м месте.