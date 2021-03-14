«Чертаново» сделало заявление по поводу избиения игрока «Локомотива»

Пресс-служба «Чертаново» опубликовала заявление по поводу инцидента с избиением игрока «Локомотива» Максима Шнапцева после матча ЮФЛ-2.
«13 марта состоялась игра ЮФЛ-2 «Локомотив» – «Чертаново». Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты. К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было.
Мы знаем, что игрок «Чертаново» подошёл к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник ещё один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми всё-таки вспыхнула драка. При этом никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было.
Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду Академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником». А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту.
Искренне сожалеем, что после великолепного футбола, который мы увидели в обеих встречах «Локомотива» и «Чертаново» в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, приходится говорить о совершенно других вещах. От имени школы «Чертаново» приносим извинения футболисту «Локомотива» Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеемся, что, несмотря на произошедшее, сложившиеся в последние годы дружеские отношения между нашими академиями будут сохранены», — говорится в заявлении «Чертаново».
- 14 марта 2021
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