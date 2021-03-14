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«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск», одержав пятую победу подряд

«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск», одержав пятую победу подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» переиграла хабаровский СКА. Встреча проходила в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 54-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник хабаровской команды Эммерсон. На 75-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Балтики» Мирослав Маркович. Спустя шесть минут судья удалил полузащитника калининградцев Яна Казаева.

«Балтика» в 30 матчах набрала 52 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Калининградская команда одержала пятую победу подряд. «СКА-Хабаровск» (43) находится на девятом месте. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (67).

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Маркович – 75' (пен)
Удаления: Казаев – 81' / Эммерсон – 54'
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