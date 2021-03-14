«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск», одержав пятую победу подряд

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» переиграла хабаровский СКА. Встреча проходила в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 54-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник хабаровской команды Эммерсон. На 75-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Балтики» Мирослав Маркович. Спустя шесть минут судья удалил полузащитника калининградцев Яна Казаева.

«Балтика» в 30 матчах набрала 52 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Калининградская команда одержала пятую победу подряд. «СКА-Хабаровск» (43) находится на девятом месте. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (67).