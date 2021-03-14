Видеообзор дерби юго-восточной Англии в 28-м туре АПЛ сезона-2020/2021

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся стартовый матч воскресной программы 28-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Гости одержали победу со счётом 2:1
Счёт был открыт на 16-й минуте матча — полузащитник гостей Паскаль Гросс исполнил навес в центр чужой штрафной, где защитник и капитан «чаек» Льюис Данк перевисел соперника и ударом головой с 12 метров направил мяч под самую штангу.
На 27-й минуте полузащитник «святых» Стюарт Армстронг совершил подачу в штрафную гостей, где Райан Бертранд головой сделал скидку на нападающего Че Адамса, который ударом с лёта направил мяч в ближний угол ворот.
На 56-й минуте гости вновь вышли вперёд — Адам Лаллана по центру сделал передачу на Дэнни Уэлбека, тот в касание отпасовал в штрафную на Леандро Троссарда, который продвинулся вперёд и пробил точно в верхний угол ворот.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Саутгемптон» в 29 матчах набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (29) — на 16-м месте, оторвавшись от зоны вылета на три очка. У подопечных Грэма Поттера один матч в запасе.
«Саутгемптон» представляет графство Гэмпшир, находящееся на юго-востоке Великобритании, а «Брайтон» располагается в графстве Восточный Суссекс. Расстояние между городами составляет всего 100 км.
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