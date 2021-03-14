Кутепов: «Спартак» победил «Динамо» на характере. Чемпионский ли он? Не знаю

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал победу красно-белых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«Победа волевая, на характере. Чемпионский ли он? Не знаю, покажет результат сезона. После неудачной серии в конце того года и начале этого важно было победить. Плюс поквитаться за поражение от «Динамо» в Кубке.

Автогол немного смазал наши планы, но мы собрали волю в кулак и бросили все силы на победу. В перерыве вся команда поддержала Пашу Маслова: «Не переживай, всё в порядке». Ничего страшного не случилось, это футбол — всё бывает. Нельзя было дать ему уйти в нехорошее состояние.

В конце матча, уже после 2:1, немного подсели, стали играть по счёту. У «Динамо» были хорошие моменты, но Максименко сыграл просто блистательно — нам очень помогли его сейвы. Думаю, Саша заслуженно получил приз лучшему игроку.

У «Динамо» все нападающие классные, против них было непросто. Вся защита должна была играть в высокий прессинг и не допускать контратак соперника. Моя задача — сдержать центрфорварда, которым с первых минут был Грулев. Постарался по максимуму его нейтрализовать. Задачи действовать по нему персонально не было — он часто появлялся и в моей зоне, и перемещался с фланга на фланг. После долгого перерыва было тяжеловато втягиваться в игровой ритм, но я рад, что провёл матч на хорошем уровне, а «Спартак» взял 3 очка, которые очень нужны», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.