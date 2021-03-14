Кутепов: Тедеско провёл со мной персональный разговор перед матчем с «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою игру в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«Шесть моих перехватов — лучший показатель в матче? Я не слежу за статистикой, но это, конечно, приятно — значит, сделал свою работу качественно. Я в принципе люблю играть на опережение, отсюда такой показатель перехватов. Сделал то, что должен был.

В моей форме никаких секретов нет: тренируюсь на 100%, выкладываюсь в каждом моменте. Тренерский штаб это неоднократно отмечал. У нас с Тедеско даже состоялся разговор перед матчем с «Динамо»: «Я вижу, ты в хорошей форме. Всё получится, выходи и делай свою работу». Можно сказать, это была моя персональная установка на дерби.

Хинкель после матча тоже подошёл: «Хороший матч, отлично сыграл». Его слова о том, что я профи? Всегда приятно слышать такое от тренерского штаба. Но для меня очень важно играть постоянно. Хочу приносить большую пользу команде на поле, а не на скамейке. Играть в каждом матче, а не раз в 2-3 месяца», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.