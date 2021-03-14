Гол рабоной в исполнении Эрика Ламелы в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм». Видео

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги проходит северолондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 35-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «шпор».



На 33-й минуте счёт в матче открыл вингер гостей Эрик Ламела. Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура здорово сбросил мяч в чужой штрафной на Ламелу и тот исполнил красивый удар в касание в дальний нижний угол ворот.

Видео потрясающего удара Эрика Ламелы

Это первый гол 29-летнего аргентинца в нынешнем розыгрыше АПЛ. Интересно, что Ламела не вышел в стартовом составе «шпор» на этот матч и появился лишь на 19-й минуте, заменив травмированного Сон Хын Мина.



Подопечные Жозе Моуринью в 27 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.



В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года. Голами в том матче отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн.