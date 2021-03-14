Мартин Эдегор забил дебютный гол в АПЛ, сравняв счёт в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги проходит северолондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 45-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



На 44-й минуте «канониры» сравняли счёт — защитник Киран Тирни прошёл вперед по левому флангу атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, откуда Мартин Эдегор в касание пробил, и мяч рикошетом от ноги защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда залетел в ворота.

Видео гола Мартина Эдегора

Это дебютный гол 22-летнего норвежца в матчах АПЛ. Эдегор перешёл в «Арсенал» в январе 2021 года — «пушкари» арендовали его до конца сезона-2020/2021 у мадридского «Реала».



«Шпоры» в 27 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.



В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года. Голами в том матче отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн.